Das Nato-Großübung «Trident Juncture» startete am 25 Oktober. Quelle: Niilo Simojoki/Lehtikuva/dpa

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht deutsche Soldaten, die in Norwegen am größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges teilnehmen. Den Reiseplänen zufolge wird die CDU-Politikerin zunächst zu dem rund 140 Kilometer nördlich von Oslo gelegenen Truppenstandort Rena fahren.



Dort trifft sie auch den norwegischen Verteidigungsminister Frank Bakke-Jensen. Am Nachmittag ist dann der Besuch eines deutschen Feldlagers in Nähe des Flughafens Oslo-Gardermoen geplant.