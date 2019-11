US-Präsiden Donald Trump auf der Bagram Air Base.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Bei einem überraschenden US-Truppenbesuch in Afghanistan an Thanksgiving hat Präsident Donald Trump Hoffnungen auf eine Verständigung mit den militant-islamistischen Taliban genährt.



"Die Taliban wollen einen Deal machen. Wir sprechen mit ihnen", sagte Trump auf einem US-Militärstützpunkt in Bagram nördlich von Kabul im Beisein seines afghanischen Kollegen Aschraf Ghani. Bedingung für eine Verständigung sei eine Waffenruhe. Er glaube, dass die Taliban mittlerweile auch eine Waffenruhe wollten, sagte Trump.