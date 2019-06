Die "Tornados" wären ein möglicher Beitrag zu diesem Schutz. Die Entscheidung liegt beim Bundestag, steht aber erst nach der Sommerpause an.



Maas wird in den nächsten Tagen Gespräche in der jordanischen Hauptstadt Amman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten führen, bevor er in den Iran reist. Dort wird es am Montag darum gehen, wie das stark gefährdete Atomabkommen mit Teheran noch gerettet werden kann. Die USA sind vor einem Jahr ausgestiegen. Seitdem nehmen die Spannungen mit Teheran immer weiter zu.