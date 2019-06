Eines der Beispiele: Die Regierung sorgte dafür, dass vor allem in den Förderprogrammen für Umwelt oder für "Innovation und Wettbewerbsfähigkeit" ein größerer Anteil der Gelder nicht etwa an kleine und mittlere Unternehmen ging, wie von der EU vorgesehen, sondern vermehrt an Großunternehmen, darunter eben auch die Unternehmen der Agrofert-Gruppe. Oder ein anderer Fall: Ein Ex-Manager der Agrofert setzte sich als Umweltminister dafür ein, dass die chemische Industrie den größeren Anteil eines Förderprogramms für saubere Luft bekommt. Stark in diesem Marktsegment: Firmen der Agrofert.



Die EU-Prüfer bemängeln auch konkrete Projekte als nicht zielgerecht, überfinanziert oder doppelt finanziert. Ein Beispiel: die Industriebäckerei der Agrofert-Gruppe, Pekárna Zelená Louka, bekam 100 Millionen Kronen zugesprochen aus dem EU Programm "Forschung und Entwicklung". Das sind ungefähr 3,8 Millionen Euro. Ziel war die Entwicklung und Nutzung einer "innovativen Toastbrot-Linie". Doch weder Forschung noch Entwicklung wurden tatsächlich unternommen: Die Toastbrot-Technologie war zwar neuartig, aber bereits am Markt und damit ausentwickelt. Das hatten die tschechischen Behörden übersehen oder absichtlich nicht eingehend geprüft. Übrigens: Ein Konkurrent am Markt kaufte ungefähr zur selben Zeit eine sehr ähnliche Linie ohne jede EU-Förderung. Er will sich nun aus dem Markt zurückziehen und verkaufen - an die Agrofert-Gruppe.