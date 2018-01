Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten fürs Präsidentenamt in Tschechien, sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Da ist der amtierende Präsident Milos Zeman, bei dem sich eine Entgleisung an die andere reiht und der genau für seinen Polter-Stil von vielen Tschechen geliebt wird. Zeman hetzt gegen Flüchtlinge und Einwanderer, ist ein erklärter Freund Putins und vergleicht die EU schon mal mit dem Warschauer Pakt. Sein wichtigster Kontrahent, der Chemieprofessor Jiri Drahos ist quasi der Gegenentwurf: Ein blass wirkender Wissenschaftler, Freund nachdenklicher Töne, der sechs Jahre lang die Akademie der Wissenschaften in Prag leitete. Dass er die Wahl trotzdem für sich entscheiden könnte, ist zwar schwer vorstellbar, aber ein Überraschungssieg wäre durchaus möglich. Politologen rechnen mit einem Zweikampf in der Stichwahl.