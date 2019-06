Die Polizei zählte in Brünn 6.000 Demonstranten.

Quelle: Václav Šálek/CTK/dpa

In Tschechien haben Tausende Menschen die siebte Woche in Folge den Rücktritt von Ministerpräsident Andrej Babis gefordert. In Brünn folgten laut Polizei 6.000 Menschen einem Aufruf des Netzwerks "Eine Million Augenblicke für Demokratie". Kundgebungen waren in 300 weiteren Städten angemeldet - nicht aber in Prag, wo am 23. Juni eine Massendemonstration geplant ist.



Die Veranstalter werfen dem Regierungschef vor, als Unternehmer unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben.