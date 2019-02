Juan Guaido, selbst ernannter Interimspräsident Venezuelas.

Quelle: Marcelo Perez/dpa

Der tschechische Präsident Milos Zeman hat Venezuelas selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido davor gewarnt, eine US-Militärintervention zu erlauben.



Eine solche Lösung verglich er in einem Interview mit der Invasion der Sowjetunion und ihrer Verbündeten in der Tschechoslowakei 1968: "Sollte sich Juan Guaido an ausländische Protektoren wenden, kann er schnell zu einem venezolanischen Husak werden." Husak gilt als eine der Symbolfiguren der Kollaboration.