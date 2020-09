Milos Zeman.

Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Der tschechische Präsident Milos Zeman ist aus dem Militärkrankenhaus in Prag entlassen worden. Ziel des viertägigen Aufenthalts sei die "Rekonvaleszenz des langfristig überlasteten Organismus" gewesen, teilte eine Krankenhaussprecherin mit. Es sei kein Eingriff vorgenommen worden.



Der 75-Jährige leidet an Diabetes und einer Nervenerkrankung, die ihm das Gehen schwerfallen lässt. Am kommenden Mittwoch werde Zeman vor dem Parlament eine Rede zum Staatshaushalt 2020 halten, kündigte sein Sprecher an.