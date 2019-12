Andrej Babis, Ministerpräsident von Tschechien.

Quelle: ---/Ukrinform/dpa

Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat deutschen Vorschlägen einer EU-Asylreform eine Absage erteilt, bevor sie offiziell präsentiert worden sind. "Über Migration werde ich mich gar nicht mehr unterhalten, diese Debatte haben wir schon 2018 klar abgelehnt und wir werden von dieser Haltung nicht abgehen. Punkt", sagte der Politiker dem tschechischen Nachrichtenportal Novinky.cz.



Bundesinnenminister Horst Seehofer will seine Pläne beim EU-Innenministertreffen am Montag in Brüssel präsentieren.