Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) hat einer ersten Hochrechnung zufolge die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen. Im Parlament wird sie demnach künftig die absolute Mehrheit haben. Die Partei kam auf 39,8 Prozent der Stimmen.



Die bislang regierende Linkspartei unter Regierungschef Alexis Tsipras erreichte 31,5 Prozent. Tsipras hat seine Niederlage eingeräumt. Er habe dem Chef der ND, Kyriakos Mitsotakis, bereits telefonisch gratuliert, hieß es aus Tsipras' Büro in Athen.