Trümmer nach den Erdbeben und dem Tsunami in Palu. Quelle: Tatan Syuflana/AP/dpa

Nach der Tsunami-Katastrophe auf Sulawesi werden in der Stadt Palu auch mehrere Ausländer vermisst. Laut nationaler Katastrophenschutzbehörde wird unter anderem nach drei Franzosen gesucht. Hinweise, dass auch Deutsche unter den Opfern sein könnten, gibt es bislang nicht.



Insgesamt sollen sich zum Zeitpunkt der Beben und des folgenden Tsunamis am Freitag etwa 60 Ausländer in der 350.000-Einwohner-Stadt aufgehalten haben. Die Behörden bestätigten inzwischen mehr als 800 Tote.