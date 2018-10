Adam Switzer, Tsunami-Experte am Earth Observatory in Singapur, findet den Vorwurf an die Behörde unfair. "Es zeigt sich, dass die Tsunami-Modelle, die wir gerade haben, zu einfach sind", sagt er. "Mehrfache Ereignisse, mehrfache Beben in einer kurzen Zeitperiode werden nicht berücksichtigt." Auch Erdrutsche am Meeresboden würden nicht erfasst. Doch ganz gleich, welches System verwendet werde - Priorität nach einem Erdbeben an der Küste müsse immer haben, sich in höher gelegene Bereiche zu begeben und dort mehrere Stunden auszuharren, sagt Switzer.