Er wüsste nicht, so Patzelt, "was an solchen Ratschlägen kritikwürdig sein sollte". Im Übrigen habe er als Politikwissenschaftler "immer schon verschiedene politische Parteien beraten, in den 1990er-Jahren etwa die PDS und seit Langem die CDU". Die TU Dresden legte daraufhin offenbar noch einmal nach und warf Patzelt Rufschädigung vor. Dass Patzelt Politik und Wissenschaft derart vermischt habe, habe "dem Ruf der TU Dresden und der Fakultät geschadet", zitieren die "Dresdner Neuesten Nachrichten" aus einer Mitteilung der Hochschule.