Flüchtlinge an Bord der "Diciotti". Quelle: Orietta Scardino/ANSA/AP/dpa

An Bord des Rettungsschiffs "Diciotti" hat es mehrere Tuberkulose-Verdachtsfälle gegeben. Die Gesundheitsbehörde im Hafen von Catania hat angeordnet, die betroffenen Migranten an Land zu bringen.



Das Schiff der italienischen Küstenwache hatte am 16. August insgesamt 190 Migranten aufgenommen und erst am Montag die Erlaubnis bekommen, in den Hafen von Catania einzufahren. 27 Minderjährige konnten am Mittwochabend von Bord. Die übrigen warten auf grünes Licht aus EU-Staaten.