Hassan Ruhani, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan. Archiv

Quelle: -/Iranian Presidency/dpa

Angesichts eskalierender Spannungen in Nordsyrien sollen die Staatschefs der Türkei, Russlands und des Irans erneut zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Das Treffen werde am 16. September in Ankara stattfinden, sagte der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin. Bestätigungen aus Moskau und Teheran standen noch aus.



Die drei Staaten sind Garantiemächte bei den Verhandlungen um eine politische Lösung. Russland und der Iran unterstützen Syriens Präsidenten Baschar al-Assad, die Türkei Rebellengruppen.