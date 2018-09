Deutsche "Leopard 2"-Panzer bei der türkischen Syrien-Offensive. Quelle: -/XinHua/dpa

Die türkische Regierung hat den Einsatz deutscher "Leopard 2"-Kampfpanzer bei ihrer Syrien-Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG bestätigt, zitiert der "Spiegel" aus einem Schreiben des Wirtschaftsministeriums an Bundestagsabgeordnete.



Zuvor hatte das Auswärtige Amt bereits erklärt, dass der türkische Verteidigungsminister Nurettin Canikli in einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter Martin Erdmann die Verwendung deutscher Ausrüstung in Syrien nicht bestritten habe.