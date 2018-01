"Die Einbestellung des Botschafters dient nicht der Lösung eines diplomatischen Problems", so Walpot weiter. "In Ankara glaubt niemand, dass mit der Vorladung politische Gewinne zu erreichen sind." Es sei vielmehr ein "Signal an Erdogans Anhänger in der Türkei, aber auch in Deutschland. Er will dem eigenen Wahlvolk zeigen, wie unerschrocken und harsch er mit den Ländern umgeht, die sich den politischen Visionen des Präsidenten entgegen stellen", meint Walpot.