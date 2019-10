Auf den Syrien-Plan Kramp-Karrenbauers ist laut Maas in den mehr als zweistündigen Gesprächen mit Cavusoglu dagegen weniger Zeit verwendet worden, als in der anschließenden Pressekonferenz - dort waren es fünf Minuten.



Cavusoglu wiederum nutzte Maas' Besuch dazu, Äußerungen in der deutschen Öffentlichkeit über die Militäraktion seines Landes in Syrien scharf zu kritisieren. "Vor allem aus Deutschland" werde "ungerechte und schwere Kritik" gegen die Türkei laut. Deshalb sei "unser Vertrauen leider erschüttert" worden, so Cavusoglu. Das passe nicht zu den tief verwurzelten Bündnisbeziehungen.