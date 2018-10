Erdogan auf einer AKP-Parteiveranstaltung. Archivbild Quelle: Presidential Press Service/Presidency Press Service/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lehnt trotz der Währungskrise in seinem Land eine Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung McKinsey ab. Finanzminister und Erdogan-Schwiegersohn Berat Albayrak hatte sich dafür ausgesprochen.



"Wir helfen uns selbst", sagte Erdogan bei einer Sitzung seiner Regierungspartei AKP nahe Ankara. "Solange ich lebe, wird niemand in der Lage sein, die Türkei unter das Joch internationaler Institutionen zu stellen", so Erdogan weiter.