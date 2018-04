Mit der Verfassungsänderung hat sich Präsident Erdogan ein System geschaffen, das genau auf ihn zugeschnitten ist: Er kontrolliert die Justiz, er kann mit Dekreten am Parlament vorbei regieren. "Einführung eines Präsidialsystems", so bezeichnen Erdogan und seine Anhänger die künftige Regierungsform und spielen dabei auf die Rolle an, die die Präsidenten in den USA und Frankreich spielen.