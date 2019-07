Es war ein Trauma für viele Türkinnen und Türken und wohl auch für den Präsidenten. So jedenfalls schildern es Weggenossen Recep Tayyip Erdogans, die ihn in jener Putschnacht des 15. Juli 2016 erlebten. Erdogan entkam nur knapp dem Versuch eines Kommandos der Putschisten, ihn in seinem Ferienhotel an der Ägäis festzunehmen oder gar zu töten.