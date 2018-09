Can Dündar ist ein scharfer Kritiker von Recep Tayyip Erdogan. Quelle: Arne Dedert/dpa

Der in der Türkei wegen Spionage und Verrats gesuchte Journalist Can Dündar verzichtet auf eine Teilnahme an der Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.



"Ich habe entschieden nicht daran teilzunehmen", sagte der in deutschem Exil lebende Dündar auf seinem Medienportal. Zuvor hatte die Türkei gedroht, die Pressekonferenz abzusagen. Vor dem Erdogan-Besuch hatte sie Medienberichten zufolge sogar Dündars Auslieferung gefordert.