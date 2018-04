Irans Präsident Rohani fordert die Übergabe Afrins. Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Der iranische Präsident Hassan Rohani hat die Türkei erneut zur Übergabe der eroberten Region Afrin an die syrische Regierung aufgerufen. Der Rückzug aller Truppen aus Afrin wäre "eine konstruktive Entwicklung und eine Erleichterung für die syrische Bevölkerung", sagte Rohani nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna beim Syrien-Gipfel in Ankara.



Rohani vermied es allerdings, die Türkei namentlich zu erwähnen. Die Türkei war im Januar in die kurdische Stadt Afrin einmarschiert.