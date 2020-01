Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan. Archivbild

Quelle: -/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Der zähe Machtkampf in Libyen gehört in Nordafrika längst zum düsteren politischen Alltag. Mit der Ankündigung der Türkei, dass sie nun erste Soldaten in das Bürgerkriegsland entsandt hat, erreicht der Konflikt eine neue Phase.



Ägypten und Saudi-Arabien kritisierten die Ankündigung Erdogans scharf. Das ägyptische und das saudische Außenministerium sprachen von einem "eklatanten" Verstoß gegen internationales Recht und bestehende UN-Resolutionen. Die Aussichten auf die erhoffte Libyen-Konferenz sind ungewiss.