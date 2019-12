Ex-Ministerpräsident Ahmet Davutoglu bei der Vorstellung seiner "Zukunftspartei" in Ankara vor rund 150 Gründungsmitgliedern.

Quelle: Reuters

In einem Schlag gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat dessen ehemaliger Weggefährte und Ministerpräsident Ahmet Davutoglu das Programm seiner neuen Partei vorgestellt. "In einer Zeit der autoritären und populistischen Tendenzen in der Welt müssen wir ein Land aufbauen, in dem ehrenwerte Menschen erhobenen Hauptes und mit freiem Willen leben (können)", sagte Davutoglu heute bei einer Kundgebung in Ankara. Das war ein Seitenhieb auf Präsident Reccep Tayyip Erdogan, dem vorgeworfen wird, Grundfreiheiten zu untergraben.