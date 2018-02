Türkische Soldaten bereiten am 21.01.2018 im Reyhanli-Distrikt in der Provinz Hatay, Türkei, ihre Panzer Leopard 2A4 auf den Einsatz vor. Quelle: dpa

Nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel hofft die türkische Regierung auf eine stärkere Rüstungskooperation mit Deutschland. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sagte in einem Interview am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, dass er sich eine deutsche Beteiligung am geplanten Bau des türkischen Kampfpanzers "Altay" wünsche.