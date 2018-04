Dazu soll auch der Dreiergipfel mit Irans Präsident Rouhani dienen, der am Mittwoch in Ankara stattfindet. Als Garantiemächte versuchen die drei Staaten bereits seit vergangenem Jahr gemeinsame Politik in Syrien zu machen, doch ganz einfach ist das nicht. Während Russland der wichtigste militärische Verbündete des syrischen Machthabers Assad ist, geht die Türkei in offene Konfrontation: Mit der Offensive des türkischen Militärs in Afrin hat Ankara die Kontrolle über eine wichtige Provinz im Norden Syriens übernommen und ist damit viel weiter als ursprünglich zur Kriegspartei geworden. Liegt das im Interesse Putins? Es gibt Experten, die vermuten, dass Russland Gründe dafür hat. Möglicherweise könnten die in Not geratenen Kurden sich jetzt an Assad wenden - was die Rolle des syrischen Machthabers weiter stärken würde.