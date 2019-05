Die USA versucht, eine Terrorgruppe, den IS, mit Hilfe einer anderen Terrorgruppe, der YPG/PKK, zu bekämpfen. Das aber wird niemals funktionieren. Ibrahim Kalin, außenpolitischer Berater vor Erdogan

Nicht nur die russischen Raketen belasten zurzeit das türkisch-amerikanische Verhältnis. Auch die Zusammenarbeit der Amerikaner mit kurdischen Milizen im Kampf gegen den IS in Syrien sorgt seit Langem für Verstimmung. Die Türkei betrachtet die syrisch-kurdische YPG-Miliz als Ableger der türkischen PKK. Und die wiederum ist für Ankara neben dem Gülen-Netzwerk, das für den Putschversuch 2016 verantwortlich sein soll, Staatsfeind Nummer eins. Zwar gab es eine gemeinsame amerikanisch-türkische Arbeitsgruppe, die über einen Rückzug der YPG aus dem Grenzgebiet zur Türkei und die Einrichtung einer Pufferzone beraten sollte, doch wurden dort erzielte Abkommen nie umgesetzt.



"Wir werden eine Präsenz der YPG an unseren Grenzen niemals tolerieren", betonte Ibrahim Kalin, der außenpolitische Berater von Präsident Erdogan, erst am vergangenen Montag nochmals auf einer Sicherheitskonferenz in Istanbul. "Die USA versucht, eine Terrorgruppe, den IS, mit Hilfe einer anderen Terrorgruppe, der YPG/PKK, zu bekämpfen. Das aber wird niemals funktionieren", so Kalin. Beide Seiten wollen weiter miteinander reden, doch wie eine Lösung aussehen soll, ist nach wie vor offen.