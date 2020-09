Jean Asselborn ist wegen des Türkei-Feldzugs besorgt. Archivbild.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat davor gewarnt, dass der türkische Einmarsch in Nordsyrien die Nato-Staaten in den Krieg hineinziehen könnte. Truppen des Nato-Landes Türkei sind in Syrien einmarschiert, um die dort herrschende Kurdenmiliz YPG zu vertreiben.



Asselborn sagte dem Bayerischen Rundfunk: Falls Syrien zurückschlagen und die Türkei angreifen sollte, dann könnte das den Nato-Bündnisfall auslösen. Dann müssten alle Nato-Länder der Türkei helfen.