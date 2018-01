Sarah Huckabee Sanders. Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Die US-Regierung hat an die Türkei appelliert, bei der Militäroffensive gegen Kurden im Norden Syriens Zurückhaltung zu üben. Alle Seiten müssten sich darauf konzentrieren, den Islamischen Staat zu besiegen und den Konflikt in Syrien zu lösen, sagte die Sprecherin von Präsident Trump, Sarah Sanders.



Die Türkei will die von den USA unterstützte kurdische YPG verdrängen. Die Regierung in Ankara sieht die Miliz als syrischen Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die sie im eigenen Land bekämpft.