Türkische Gefängniszelle (Archivbild) Quelle: dpa

Hüseyin M. wollte eigentlich Urlaub machen im Ferienhaus seiner Schwiegereltern an der türkischen Küste. Doch in der Nacht des 25. August kamen Polizisten und nahmen ihn fest. Er habe den türkischen Präsidenten beleidigt, hieß es. Später wurde Haftbefehl erlassen, seitdem saß Hüseyin M. in der Stadt Söke in Untersuchungshaft. Beim Prozessauftakt an diesem Donnerstag setzte der Richter ihn auf freien Fuß, wie sein Anwalt Erdal Güngör mitteilte. Der Prozess werde jedoch fortgeführt. Der nächste Termin sei für den 9. April 2019 angesetzt. Das Gericht habe M. unter anderem auf freien Fuß gesetzt, weil er keine Vorstrafen habe.