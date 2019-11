Die Türkei will IS-Kämpfer mit deutschen Wurzeln jetzt in ihre Heimat zurückschicken.

Die Türkei will noch in dieser Woche sieben deutsche Kämpfer der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) in die Bundesrepublik zurückschicken. Die Rückführungspläne für die "Terror-Kämpfer" seien abgeschlossen und die Häftlinge würden am Donnerstag abgeschoben, sagte ein Sprecher des türkischen Innenministeriums der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. "Sie werden am 14. November abgeschoben."