Auch ein zuvor in der Türkei inhaftierter Däne mit Verbindungen zum IS ist nach Kopenhagen abgeschoben worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 28-Jährige am Montag noch am Flughafen festgenommen. Er war in der Türkei zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil er sich dem IS angeschlossen hatte. Er soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.