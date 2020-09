US-Präsident Donals Trump in Washington (Archiv).

US-Vizepräsident Mike Pence soll an diesem Mittwoch gemeinsam mit US-Außenminister Mike Pompeo zur Vermittlung im militärischen Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden nach Ankara aufbrechen. Das kündigte US-Präsident Donald Trump in Washington an. Ziel sei ein Waffenstillstand.



Die USA haben wegen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien Sanktionen gegen die Türkei verhängt und eine sofortige Waffenruhe gefordert. Präsident Erdogan setzt die Offensive aber unbeirrt fort.