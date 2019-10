In Abu Dhabi verteidigte der russische Beauftragte für Syrien, Alexander Lawrentiew, den Vorstoß syrischer Truppen in die von Kurden beherrschten Regionen nach dem Abzug amerikanischer Soldaten. Die Kurden hätten dies erlaubt, auch der Einzug in der Stadt Manbidsch sei abgesprochen gewesen. Lawrentiew erklärte, die Türkei habe nicht das Recht auf eine dauerhafte Stationierung ihrer Truppen in Nordsyrien. Zulässig sei zudem nur ein Vorstoß auf syrisches Gebiet in einer Tiefe von fünf bis zehn Kilometern.



Die Türkei hatte Mitte vergangener Woche ihre lange angekündigte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Die US-Regierung verhängte daraufhin Sanktionen gegen die Türkei. Trump drohte, die Wirtschaft des Landes "umgehend zu zerstören, wenn die türkische Führung ihren gefährlichen und zerstörerischen Weg fortsetzt".