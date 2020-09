Die Region wird von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) kontrolliert, die von den kurdischen YPG-Milizen dominiert sind. Die Türkei betrachtet die YPG als Terroristen. Für die USA waren die Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein enger Verbündeter. Das Weiße Haus signalisierte am Montagmorgen (MESZ) zunächst, US-Streitkräfte würden sich einer Offensive nicht mehr in den Weg stellen, und zog etwa 50 US-Soldaten aus der betroffenen Grenzregion ab. Der Schritt sorgte sowohl in den USA als auch international für Besorgnis. Trump wurde trotz seiner späteren Drohung in Richtung Türkei auch aus den eigenen Reihen vorgeworfen, die Kurdenmilizen in Nordsyrien im Stich zu lassen.



Trump bestritt unterdessen, die Kurden in Nordsyrien im Stich gelassen zu haben. Die USA seien vielleicht dabei, Syrien zu verlassen, "aber wir haben die Kurden, die besondere Menschen und wunderbare Kämpfer sind, in keiner Weise im Stich gelassen", twitterte Trump am Dienstag. Die USA unterstützten die Kurden finanziell und mit Waffen.