Reinhard Schulze: Aus Trumps Rhetorik eine verlässliche und stimmige Haltung gegenüber der Türkei abzuleiten, ist schier unmöglich. Mit seiner Drohgebärde, nach der er die Wirtschaft der Türkei völlig zerstören will, will er offensichtlich der Kritik der Demokraten in den USA das Wasser abgraben, die Trump ja vorwerfen, die Kurden und die DSF in Nordsyrien - und damit amerikanische Interessen - zu verraten. Das kommt der Rhetorik gleich: "Du darfst das und das machen, aber wehe, du machst das nicht so, wie ich es will." Im Grunde will er damit ebenfalls den Einsatz in Nordsyrien "outsourcen" und will die Türkei zu Akteuren der USA machen.