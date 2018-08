In Syrien herrscht immer noch ein Bürgerkrieg. Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Die Außenminister Russlands und der Türkei bereiten Anfang der Woche in der türkischen Hauptstadt Ankara einen Syriengipfel am 7. September vor. Das erklärte das russische Außenministerium. An dem von Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan angeregten Vierer-Gipfel sollen die Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, der Türkei und Russlands teilnehmen.



Zudem soll bei dem Außenministertreffen über den Bau des Atomkraftwerks Akkuyo und die geplante Gaspipeline Turkish Stream gesprochen werden.