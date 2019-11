Erdogan und Putin bei ihrem Treffen in Sotschi.

Quelle: Sergei Chirikov/Pool EPA/AP/dpa

In Nordsyrien haben gemeinsame Patrouillen der türkischen und russischen Streitkräfte begonnen. Dem türkischen Verteidigungsministerium zufolge gingen die Militärs zunächst östlich der syrischen Grenzstadt Al-Darbasia auf Streife.



Das Moskauer Verteidigungsministerium bestätigte, dass die erste Patrouille zur Mittagszeit (Ortszeit) begonnen habe. Sie bewege sich in Richtung Westen die syrisch-türkische Grenze entlang. Insgesamt seien "neun Einheiten, Sicherungsfahrzeuge und Transporter der russischen Militärpolizei" auf einer Route von mehr als 110 Kilometern unterwegs, hieß es in einer Mitteilung des Militärs.