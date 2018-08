In dem Streit geht es in erster Linie um den Fall eines in der Türkei inhaftierten amerikanischen Pastors. Die Türkei hatte gegen den im Dezember 2016 festgenommenen Geistlichen Andrew Brunson Spionage- und Terrorvorwürfe erhoben. Der Pastor und die Regierung in Washington weisen die Anschuldigungen zurück. Das Weiße Haus hatte am Mittwoch eine "unfaire und ungerechtfertigte" Verfolgung Brunsons in der Türkei beklagt und Sanktionen gegen die türkischen Minister Abdulhamit Gül und Süleyman Soylu verhängt, da diese für die Inhaftierung des Pfarrers verantwortlich seien. Demnach wird das Vermögen der beiden Minister in den USA eingefroren, und US-Bürgern werden Geschäfte jeder Art mit ihnen verboten.