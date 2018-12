Die Türkei hat ihre Truppen an der Grenze zu Syrien weiter verstärkt, obwohl Ankara zuvor eine geplante Offensive in dem Bürgerkriegsland vorläufig abgesagt hatte. Ein Konvoi mit Panzern und Granatwerfern habe in der Nacht zu Montag den türkischen Grenzort Kilis erreicht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Truppenverstärkung hatte bereits am Wochenende begonnen - am Sonntag hatte das türkische Militär in einem Konvoi von rund 100 Fahrzeugen Panzer, Haubitzen, Maschinengewehre und Elitetruppen in die Grenzregion Kilis gebracht.