Tatsächlich spricht wenig dafür, dass in der Türkei wieder Normalität einkehrt. Gerade erst hat das türkische Verfassungsgericht nach Meinung von Regierungsmitgliedern den Gülenisten zu einem Sieg verholfen. Den Anträgen von drei angeklagten Journalisten und Wissenschaftlern wurde stattgegeben. Zwei der Angeklagten, die sich noch in Untersuchungshaft befinden, sollten auf freien Fuß gesetzt werden, ordneten die obersten Richter in ihrem mit elf zu sechs Stimmen gefassten Beschluss an.



Die Bürgerrechte von Turhan Günay, Sahin Alpay und Mehmet Altan seien verletzt worden, urteilten die Richter, und dieses Urteil löste bei vielen weiterhin inhaftierten Journalisten wie dem Deutschen Deniz Yücel und deren Anwälten große Hoffnungen aus. Er hoffe, so meinte Yücels Anwalt Veysel Ok, dass dies ein erster Schritt zur Stärkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei sei. Er wolle das Verfassungsgerichtsurteil in seiner Petition als Präzendenzfall anführen, meinte Ok. Doch leider scheren sich die unteren Instanzen offenbar nicht um Präzedenzurteile der obersten Richter.