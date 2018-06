"Die türkische Wirtschaft aber ist sehr groß mit fast 100 Millionen Menschen", sagt Fratzscher. Wenn die in eine Krise komme, werde man das auch in Europa spüren. In Deutschland würden dann wahrscheinlich Investitionen deutscher Unternehmen in der Türkei an Wert verlieren. Und nicht nur das: "Es ist auch politisch für Deutschland ein Risiko: Bleibt das Abkommen über Geflüchtete aus Syrien in die Türkei bestehen?" Wenn das nicht der Fall wäre, dann müssten die Europäer wieder mehr Geflüchtete aufnehmen - mit entsprechenden politischen und geopolitischen Dimensionen.