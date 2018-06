Die in Deutschland lebenden Türken können bis 19. Juni wählen. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Bei der Türkei-Wahl in Deutschland ist die Beteiligung bislang verhalten: In den ersten sieben Tagen der Abstimmung gaben 343.129 der 1,44 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme ab, wie aus der Statistik der türkischen Wahlkommission hervorgeht. Das entspricht einer Quote von 23,8 Prozent.



Die überwiegende Anzahl der Wähler stimmte in den 13 türkischen Konsulaten in Deutschland ab. In der Türkei werden am 24. Juni der Präsident und ein neues Parlament gewählt.