Das Bundesamt für Justiz werde den Antrag nach rechtsstaatlichen Grundsätzen prüfen, antwortete Gabriel auf die Frage eines türkischen Journalisten nach dem Fall. Muslim war früher Vorsitzender der syrischen Kurdenpartei PYD. Gegen deren militärischen Arm, die YPG, richtet sich die türkische Offensive in der Region Afrin im Norden Syriens. Die türkische Regierung bringt Muslim mit zwei Bombenanschlägen in Ankara mit Dutzenden von Toten in Zusammenhang. Muslim, der am Samstag bei einer Demonstration in Berlin auftrat, weist die Vorwürfe zurück.