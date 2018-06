Der Taksim-Platz ist Symbol für den Widerstand gegen Erdogan. Quelle: Uygar Onder Simsek/dpa

Vor den Wahlen in der Türkei droht neuer Streit: Die türkische Regierung vermutet einen der Hauptdrahtzieher des gescheiterten Putsches von 2016 in Deutschland, wie Innenminister Süleyman Soylu sagte. Es gebe den "starken Verdacht", dass sich Adil Öksüz in Berlin aufhalte.



Die Türkei fordert seine Auslieferung. Öksüz soll ein Vertrauter des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen sein. Ankara macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Gülen weist das zurück.