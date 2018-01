Afrin ist von drei Seiten von den türkischen Truppen umzingelt, nur aus dem Süden, der unter Kontrolle der syrischen Regierung steht, gelangen noch Menschen in die Region. Von unabhängiger Seite ist der Verlauf der Kämpfe deshalb kaum zu überprüfen. Auch Hilfsorganisationen haben keinen Zugang zu den 323.000 Menschen, die sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen in den Kurdengebieten in und um Afrin aufhalten. Es gibt sogar Schätzungen, wonach in Afrin bis zu 800.000 Menschen leben, die vielfach schon aus anderen Teilen Syriens geflohen waren.