Ein Video, das die türkische Armee online gestellt hat, zeigt einen Soldaten mit einer türkischen Flagge in der Hand. Außerdem ist ein Mann zu sehen, der eine syrische Oppositionsflagge auf dem Balkon des örtlichen Parlamentsgebäudes schwenkt. Quelle: reuters

"Einheiten der Freien Syrischen Kräfte, die von der türkischen Armee unterstützt werden, haben heute Morgen um 8.30 Uhr (6.30 Uhr MEZ) die vollständige Kontrolle über das Stadtzentrum von Afrin übernommen", sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag. Minenräumarbeiten dauerten an. Fast zwei Monate nach Beginn der Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordwestsyrien ist die türkische Armee damit in die Stadt vorgedrungen.