Die USA hatten sich gegen eine türkische Militäroffensive in Afrin ausgesprochen und die Türkei aufgerufen, "keinerlei Maßnahmen dieser Art zu ergreifen". Dennoch hielt Erdogan an den Plänen einer Bodenoffensive fest, um die "südliche Grenze vom Terror zu säubern". In den vergangenen Tagen hatte er den Militäreinsatz gegen die YPG in Nordsyrien mehrfach angekündigt. Seit acht Tagen beschießen die türkischen Streitkräfte die Kurdenenklave mit Artilleriefeuer.