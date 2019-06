Gökay Sofuoglu (Archiv).

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Gökay Sofuoglu und Atila Karabörklü bleiben Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD). Beide wurden nach TGD-Angaben beim Bundeskongress in Berlin im Amt bestätigt. Sofuoglu ist auch Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg. Er nannte die TGD eine wichtige Stimme für die Politik und andere staatliche Institutionen.



Sofuoglu steht der Türkischen Gemeinde in Deutschland seit 2014 vor, Karabörklü ist seit 2017 sein Co-Vorsitzender.